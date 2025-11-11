Οι δύο 15χρονοι στην Κάτω Αχαΐα απολογήθηκαν σήμερα για το περιστατικό αγοραπωλησίας κάνναβης σε Σχολείο. Το περιστατικό αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει ένας 13χρονος μαθητής -μετά από χρήση- εντός του σχολικού χώρου.

Μετά την απολογία τους οι δύο έφηβοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Πιο συγκεκριμένα, ο ένας αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους, ενώ στον δεύτερο απαγορεύτηκε να βγει από τη χώρα.

Ο 13χρονος, που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο, είχε αφεθεί ελεύθερος με προφορική εντολή του Εισαγγελέα.

Οι τρεις μαθητές Γυμνασίου είχαν συλληφθεί το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής στην Κάτω Αχαΐα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση, χρήση ναρκωτικών και για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Επιπλέον, συνελήφθησαν πέντε γονείς των ανήλικων κατηγορούμενων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το μεσημέρι της Παρασκευής ένας 13χρονος μαθητής έκανε χρήση κάνναβης μέσα σε Γυμνάσιο της Δυτικής Αχαΐας, κατά την διάρκεια της λειτουργίας του, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει έντονους σπασμούς και να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας.

Η έρευνα απέδειξε ότι ο 13χρονος, είχε αγοράσει τις ναρκωτικές ουσίες, από τους δύο 15χρονους μαθητές και τους είχε δώσει 15 ευρώ.

Διαβάστε το σχετικό άρθρο:

Κάτω Αχαΐα: Απολογούνται οι μαθητές που πούλησαν για 15 ευρώ χασίς σε 13χρονο και κατέρρευσε στο σχολείο

Πηγή: ΕΡΤ