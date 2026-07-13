Αναστάτωση επικράτησε στην Κάτω Αχαΐα μετά τη μεταφορά ενός νεαρού στο τοπικό Κέντρο Υγείας με τραύμα στο κεφάλι. Ο νεαρός μεταφέρθηκε μετά από έντονους πονοκεφάλους που αντιμετώπιζε. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τραύμα προκλήθηκε από βολή αεροβόλου όπλου.

Το ιατρικό προσωπικό αντέδρασε αστραπιαία, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες για τον έλεγχο της αιμορραγίας και τη σταθεροποίηση της υγείας του.

Για το συμβάν ενημερώθηκε αμέσως η ΕΛ.ΑΣ., άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για σφαιρίδιο κανονικού όπλου ή πλαστικού.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος ενός άνδρα, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.