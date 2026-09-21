Μια καταγγελία για ληστεία στην Κάτω Αχαΐα, κινητοποίησε το βράδυ του Σαββάτου (19/9) τις αστυνομικές αρχές, ωστόσο η έρευνα που ακολούθησε έφερε στο φως μια διαφορετική πραγματικότητα.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, άγνωστοι που επέβαιναν σε όχημα της επιτέθηκαν με χρήση βίας, την χτύπησαν και της αφαίρεσαν χρηματικό ποσό.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι η καταγγελία ήταν ψευδής.

Μάλιστα, η ίδια η γυναίκα φέρεται να παραδέχθηκε ότι το περιστατικό δεν συνέβη ποτέ, εξηγώντας στους αστυνομικούς τους λόγους που την οδήγησαν στην ψευδή αναφορά.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή καταμήνυση, ενώ συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές.