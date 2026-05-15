Άγριος καβγάς ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (14/05) στην Κάτω Αχαΐα, μεταξύ δύο ανδρών, με τον έναν να μαχαιρώνει δύο φορές στην πλάτη τον άλλο και έπειτα να διαφεύγει. Μετά από ολονύκτιο ανθρωποκυνηγητό, ο δράστης συνελήφθη από τις Αρχές το πρωί της Παρασκευής (15/05).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 52χρονος δράστης είναι συγγενής του 35χρονου θύματος. Αφορμή του διαπληκτισμού ήταν μια διαφωνία του αδελφού του δράστη με τον 35χρονο.

Ο 52χρονος «κάρφωσε» με μαχαίρι το θύμα δύο φορές στην πλάτη, προκειμένου να υπερασπιστεί τον αδελφό του.

Σημειώνεται πως οι Αρχές είχαν ταυτοποιήσει τον δράστη από την πρώτη στιγμή, ο οποίος μετά την πράξη του είχε εξαφανιστεί. Ωστόσο, το επόμενο πρωί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να του περάσουν χειροπέδες.

Ο 35χρονος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

