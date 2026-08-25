Mια 69χρονη γυναίκα, με καταγωγή από την Αγγλία, έχασε τη ζωή της στη θάλασσα στο Κάτω Κουφονήσι.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια ημερήσιας κρουαζιέρας με σκάφος που είχε αναχωρήσει από τη Νάξο. Όταν το ημερόπλοιο πραγματοποίησε στάση σε μια απομακρυσμένη παραλία του νησιού, η γυναίκα βούτηξε στο νερό.

Λίγα λεπτά αργότερα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εντοπίστηκε να επιπλέει χωρίς τις αισθήσεις της.

Αμέσως κινητοποιήθηκε το πλήρωμα και οι παρευρισκόμενοι για τη διάσωσή της, μεταφέροντάς την εσπευσμένα στο λιμάνι. Εκεί της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πραγματοποιήθηκαν επίμονες προσπάθειες ανάνηψης με τη μέθοδο ΚΑΡΠΑ. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες, η γυναίκα δεν ανένηψε και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος, καθώς και η επίσημη ταυτοποίηση των στοιχείων της άτυχης γυναίκας, αναμένεται να έρθει στο φως από την προανάκριση που διενεργούν οι αρμόδιες λιμενικές αρχές και την προβλεπόμενη ιατροδικαστική εξέταση.