Η υπόθεση του 77χρονου Λαοκράτη και της 75χρονης Γεωργίας έχει προκαλέσει κύμα συμπαράστασης στην Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Το ζευγάρι βρέθηκε αντιμέτωπο με την απώλεια της κατοικίας του, όταν ο 77χρονος είχε εγγυηθεί δάνειο που είχε λάβει ο γιος τους, το οποίο στη συνέχεια δεν εξυπηρετήθηκε. Το σπίτι οδηγήθηκε σε πλειστηριασμό το 2021 και άλλαξε ιδιοκτησία, με την οικογένεια να αμφισβητεί δικαστικά τη διαδικασία και να διεκδικεί την ακύρωσή της.

Η περιπέτεια είναι ακόμη πιο δύσκολη λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει ο ηλικιωμένος άνδρας. Το τελευταίο διάστημα, κάτοικοι, εργατικά σωματεία και αλληλέγγυοι συγκεντρώνονται καθημερινά έξω από το σπίτι, στην οδό Καππαδοκίας 64, προκειμένου να αποτρέψουν την έξωση και να εκφράσουν έμπρακτα τη στήριξή τους στο ζευγάρι.

Έπειτα από τις κινητοποιήσεις, υπήρξε προσωρινή συμφωνία να μην προχωρήσει η έξωση έως τις 19 Ιανουαρίου 2027, ενώ το ζευγάρι επέστρεψε στην κατοικία του. Η δικαστική διεκδίκηση, ωστόσο, παραμένει σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο των δράσεων συμπαράστασης, η Επιτροπή Εργατικών Σωματείων ενάντια στους Πλειστηριασμούς διοργανώνει συναυλία αλληλεγγύης έξω από την κατοικία, με στόχο να διατηρηθεί ζωντανό το κύμα συμπαράστασης προς το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Παρακάτω θα δείτε τα πλάνα που εξασφάλισε το zougla.gr από τις προετοιμασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα για τη συναυλία αλληλεγγύης.



