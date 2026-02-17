Ένα τρίτο, διαδοχικό κύμα βροχής φέρνει η νεότερη μεταβολή του καιρού, την ώρα που αρκετοί δρόμοι έχουν ήδη γίνει απροσπέλαστοι, οι κατολισθήσεις συνεχίζονται, και ορισμένα χωριά έχουν αποκοπεί.

Στον Ταΰγετο εκκενώθηκαν προληπτικά δύο οικισμοί που βρίσκονται σε πλαγιά, ενώ έχουν υποχωρήσει κτίσματα και δρόμοι. Παράλληλα, έχουν καταρρεύσει μάντρες και φούρνοι στις αυλές σπιτιών, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε δρόμους, γύρω από σπίτια.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, το μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετωπίζει ο οικισμός Μαχαλά της Αλαγονίας, όπου οι κάτοικοι είναι ουσιαστικά αντιμέτωποι με το ίδιο σκηνικό που είχαν βιώσει και το 2019.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη – σήμερα μάλιστα σημειώθηκαν πολύ ισχυρές καταιγίδες -, ενώ όπως έλεγαν οι πιο ηλικιωμένοι κάτοικοι, τους θυμίζει έναν χειμώνα από τα παλιά, καθώς είχαν πολλά χρόνια να πέσουν τόσα νερά, πόσο μάλλον σε δύο εβδομάδες μέσα.

Δύο είναι οι οικισμοί που έχουν εκκενωθεί προληπτικά από το απόγευμα της Δευτέρας (16/2), ύστερα από μια οργανωμένη επιχείρηση του Δήμου Καλαμάτας, σε συνεργασία με εθελοντικές ομάδες, αλλά και τους κατοίκους του χωριού.

Έχουν απομακρυνθεί οι πιο ηλικιωμένοι και άτομα με κινητικά προβλήματα από τα σπίτια τους, τα οποία φιλοξενούνται σε συγγενείς τους, ενώ το πρόβλημα είναι ότι αφενός αυτήν τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν άμεσα επεμβάσεις, όσο είναι σε εξέλιξη η κακοκαιρία, αφετέρου είναι πολύ πιθανό να δούμε περαιτέρω προβλήματα από καθιζήσεις και κατολισθήσεις τις επόμενες ημέρες, όταν θα βελτιωθεί ο καιρός και θα αποκαλυφθεί η πλήρης εικόνα.

Η περιοχή που ανήκει στον Δήμο Καλαμάτας έχει ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την προηγούμενη εβδομάδα. Ωστόσο, και η Περιφέρεια Πελοποννήσου, λόγω ανάλογων προβλημάτων που υπάρχουν σε ολόκληρο τον Νομό, με καθιζήσεις και κατολισθήσεις που κάθε μέρα φανερώνονται, έχει κάνει αίτημα προς το αρμόδιο Υπουργείο να κηρυχθεί ολόκληρος ο Νομός σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο στην Κέρκυρα

Και η Κέρκυρα, όμως, δοκιμάζεται τους τελευταίους μήνες με εικόνες καταστροφής από κατολισθήσεις και καθιζήσεις να κάνουν την εμφάνισή τους καθημερινά. Κομμάτια από το βουνό πέφτουν πολύ κοντά σε σπίτια, ενώ υπάρχουν προβλήματα σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο, πράγμα που σημαίνει ότι οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες μέχρι αυτήν τη στιγμή.

Αύριο (18/2) μεταβαίνουν στην Αθήνα, προκειμένου να συναντηθούν με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κ. Κατσαφάδο, στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων μαζί με τους τρεις Δημάρχους του νησιού, για να δουν πώς μπορούν να κάνουν παρεμβάσεις και να εξασφαλίσουν άμεση χρηματοδότηση.

Χρειάζονται μεγάλες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, το οποίο αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Ο δρόμος που οδηγεί προς το Μουσείο του Αχιλλείου, έχει πέσει σχεδόν ο μισός, ενώ τεράστιες είναι οι ζημιές σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο στην Κέρκυρα.

Αξιωματούχοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το τι μπορεί να επακολουθήσει, εν αναμονή νέου κύματος κακοκαιρίας. Μέχρι αυτήν την ώρα η βροχόπτωση δεν ήταν έντονη, αλλά σύμφωνα με έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένεται και νέο κύμα κακοκαιρίας από το απόγευμα και μετά, με ισχυρούς ανέμους.

Άνοδος της στάθμης του Λούρου στην Ήπειρο

Στα Άγναντα καταγράφονται επίσης κατολισθήσεις λόγω έντονων βροχοπτώσεων, ενώ η Ήπειρος συνεχίζει να μετρά τις πληγές της. Συγκεκριμένα στην περιοχή του Λούρου, λόγω των έντονων συνεχόμενων βροχοπτώσεων, ανέβηκε η στάθμη του ποταμού, με αποτέλεσμα ένας ολόκληρος κάμπος να μετατραπεί σε μία απέραντη λίμνη.

Νέα κατολίσθηση σημειώθηκε στην περιοχή των Αγνάντων, ενώ παραμένει αποκομμένος ο δρόμος από τη γέφυρα της Πλάκας προς Πράμαντα μετά τη μεγάλη καθίζηση, με αποτέλεσμα να έχει εξαφανιστεί εντελώς ο δρόμος.

Μέχρι τις 12 το μεσημέρι υπήρχε έντονη χιονόπτωση στα ορεινά της Ηπείρου και συγκεκριμένα στις περιοχές Βοβούσα, Μηλιά Μετσόβου και Ανατολικό και στην περιοχή του Ζαγορίου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν 35 μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, τόσο για τον αποχιονισμό του ορεινού δικτύου, όσο και για τον καθαρισμό των δρόμων, από διάφορες κατολισθήσεις, αλλά και καταπτώσεις.

Αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση από πλευράς κατολισθήσεων χαρακτηρίζεται ελεγχόμενη.

Αποκλεισμένο το Μαζαράκι στην Ηλεία

Στην Ηλεία, αποκλεισμένο παραμένει το χωριό Μαζαράκι στον Δήμο Ήλιδας, εξαιτίας κατολίσθησης που προκλήθηκε από την κακοκαιρία που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα τις τελευταίες ώρες. Το μήκος του μετώπου της κατολίσθησης ξεπερνά τα 700 μέτρα, και ξεκινά από την είσοδο του οικισμού.

Η κατάσταση είναι δύσκολη, λόγω και ισχυρής χαλαζόπτωσης, ενώ είναι σε εξέλιξη οι εργασίες για να αρθεί ο αποκλεισμός της Τοπικής Κοινότητας από την κατολίσθηση που σήμερα το πρωί έκλεισε και τη δεύτερη είσοδο.

Υπενθυμίζεται πως εδώ και πέντε μέρες έχει αποκλειστεί η πρώτη είσοδος. Κάτοικοι, κτηνοτρόφοι και μαθητές περνούν από διπλανά χωράφια και αγροτικές κατοικίες για να μεταβούν στο χωριό με τα πόδια, μέσα από λάσπες και από δύσκολα σημεία.

Την ίδια ώρα, το μηχάνημα του Δήμου Ήλιδας κάνει εργασίες, προκειμένου μέχρι το απόγευμα, και καιρού επιτρέποντος, να ανοίξει ο δρόμος. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη, έχει κατέβει πολλή λάσπη από το βουνό, και γίνεται προσπάθεια ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοι να επιστρέψουν στο χωριό.