Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η τελευταία κακοκαιρία στη Σαντορίνη, καθώς καταγράφηκαν κατολισθήσεις βράχων σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του cyclades24, κατολισθήσεις σημειώθηκαν στον δρόμο που οδηγεί στο λιμάνι του Αθηνιού, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσα συναγερμός στις αρμόδιες Αρχές. Για λόγους ασφαλείας, ο δρόμος έκλεισε προσωρινά, καθώς υπάρχει έντονος φόβος για νέες πτώσεις βράχων στην περιοχή.

Ουρά αυτοκινήτων στον δρόμο προς το Αθηνιό

Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί ουρά αυτοκινήτων στον δρόμο προς το Αθηνιό, με οδηγούς που επιχείρησαν να προσεγγίσουν το λιμάνι, χωρίς ωστόσο να είναι εφικτή η διέλευση.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ αναμένεται η εκτίμηση των ζημιών και η αξιολόγηση της επικινδυνότητας, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Ένα από τα σενάρια που έχουν τεθεί επί τάπητος αυτή την ώρα, είναι να ανοιχθεί ένα κομμάτι της κυκλοφορίας του δρόμου (αυτό της ανόδου), έτσι ώστε να μπορέσει να αποβιβάσει επιβάτες και οχήματα το πλοίο της γραμμής. Μέχρι στιγμής δεν έχει παρθεί ακόμα, καμία απόφαση, τουλάχιστον από επίσημα χείλη.

Πηγή: cyclades24