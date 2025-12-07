Η κακοκαιρία Byron πέρασε από τη Λέρο χωρίς να προκαλέσει ιδιαίτερα προβλήματα, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές. Το μόνο περιστατικό που σημειώθηκε αφορά κατολίσθηση σε μικρό γεφυράκι στην περιοχή Ξηροκάμπου, στον δρόμο προς το νταμάρι. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν το γεγονός σχετίζεται άμεσα με τα καιρικά φαινόμενα.

Όπως αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου του Δημάρχου Λέρου, υπήρξε άμεση κινητοποίηση. Κάτοικοι της περιοχής επενέβησαν με δικά τους μηχανήματα για να αποκαταστήσουν την πρόσβαση, ενώ στο σημείο έφτασε και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών με εξοπλισμό του Δήμου.



Ο Δήμαρχος Τιμόθεος Κωττάκης, που επισκέφθηκε τον χώρο της κατολίσθησης, ευχαρίστησε δημόσια τους πολίτες που βοήθησαν, και τόνισε ότι οι γραμμές επικοινωνίας της Δημοτικής Αρχής παραμένουν ανοιχτές, για οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει.