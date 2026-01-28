Ρεπορτάζ και βίντεο/φωτογραφίες: Νίκος Χριστοφάκης

Στον άμεσο αποκλεισμό της περιοχής της παραλίας Κανάρια στη Βάρκιζα προχώρησε ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε λόγω των έντονων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών.

Η ισχυρή διάβρωση του εδάφους είχε ως αποτέλεσμα την αποκόλληση μεγάλων όγκων χώματος και βράχων, οι οποίοι κατέληξαν στην ακτή, καλύπτοντας τμήμα της παραλίας και δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα κλιμάκια μηχανικών του Δήμου, προκειμένου να αξιολογήσουν την επικινδυνότητα της κατάστασης και να εξετάσουν τα απαραίτητα μέτρα αποκατάστασης και προστασίας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στην άνω πλευρά του σημείου της κατολίσθησης βρίσκεται πάρκο, το οποίο επισκέπτονται καθημερινά πολίτες για να απολαύσουν τη θέα και να ξεκουραστούν. Η κατάσταση θεωρείται επικίνδυνη, καθώς δεν αποκλείεται νέα αποκόλληση εδαφικών όγκων.

Σε κοντινή απόσταση διέρχεται και ο κεντρικός δρόμος που συνδέει τη Βάρκιζα με την Αθήνα και αντίστροφα, γεγονός που καθιστά επιτακτική την άμεση λήψη μέτρων για την αποφυγή ατυχημάτων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή έως ότου ολοκληρωθεί ο έλεγχος και ληφθούν τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας.

Δείτε φωτογραφίες: