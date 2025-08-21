Μία μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε στο Ημεροβίγλι της Σαντορίνης, την περασμένη Κυριακή, (17/8).

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία σε κατοίκους και επισκέπτες, ενώ πολλοί έθεσαν ζήτημα για το κατά πόσο ευθύνεται η υπερβολική δόμηση στην περιοχή.

Ο Δήμαρχος Θήρας, Νίκος Ζώρζος, απάντησε πως δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, τονίζοντας ότι τέτοιες αποκολλήσεις είναι συχνό φαινόμενο, λόγω της μορφολογίας του νησιού.

Ταυτόχρονα, τόνισε ότι δεν εκτελούνται οικοδομικές εργασίες όσο διαρκεί η τουριστική περίοδος.