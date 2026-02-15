Νεότερες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της κατολίσθησης στο βουνό του Κατακόλου, που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε κατοίκους και τοπικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Patrisnews, εξειδικευμένο συνεργείο από την Αθήνα, με εμπειρία σε παρόμοιες επιχειρήσεις, βρίσκεται ήδη στο σημείο για την απομάκρυνση ογκώδους βράχου, βάρους περίπου 40 τόνων.

Ο βράχος, μεγέθους μικρού φορτηγού, αποκολλήθηκε έπειτα από κατολίσθηση που σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες νωρίς το πρωί. Όπως επισημαίνουν αρμόδιοι παράγοντες, οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα τον κορεσμό των αργιλωδών εδαφών, καθιστώντας το υπέδαφος ιδιαίτερα ευάλωτο.

Ωστόσο, το πρόβλημα δεν περιορίζεται στο συγκεκριμένο περιστατικό. Νεότερες εκτιμήσεις αναφέρουν εκτεταμένη αστάθεια στην ευρύτερη πλαγιά, καθώς σε υψηλότερο σημείο έχει εντοπιστεί μεγάλη ρωγμή στο έδαφος. Η πτώση του βράχου φαίνεται πως λειτούργησε ως προειδοποιητικό «καμπανάκι», αποκαλύπτοντας ένα ευρύτερο γεωλογικό ζήτημα που ενδεχομένως να είχε παραμείνει αθέατο.

Ιδιαίτερη ανησυχία είχε προκαλέσει το γεγονός ότι ο βράχος συγκρατούνταν προσωρινά από κορμό ελιάς, στοιχείο που αύξανε σημαντικά τον κίνδυνο αιφνίδιας αποκόλλησης.

Για προληπτικούς λόγους, δέκα κατοικίες που βρίσκονται εντός ζώνης κινδύνου έχουν ήδη εκκενωθεί. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υπογραμμίζουν ότι βασική προτεραιότητα αποτελεί η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η αποτροπή νέων κατολισθήσεων, ιδιαίτερα σε περίπτωση επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν εναερίτες-αλπινιστές, σε στενή συνεργασία με τοπικούς τεχνίτες και τον Δήμος Πύργου, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση του κινδύνου. Η επιτυχής απομάκρυνση του βράχου θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την αποκατάσταση της ασφάλειας τόσο των κατοικιών όσο και του οδικού δικτύου της περιοχής.