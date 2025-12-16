Ο Μιχάλης Κατρίνης προέβη σε δημόσια δήλωση σχετικά με το περιστατικό που αφορά τον ανήλικο γιο του, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί χωρίς δίπλωμα στο Χαλάνδρι τα ξημερώματα της Τρίτης, 16 Δεκεμβρίου.

Στην ανάρτησή του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η ενέργεια αυτή ήταν παράνομη και απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι ο νόμος ισχύει για όλους με τον ίδιο τρόπο, χωρίς εξαιρέσεις.

Εν συνεχεία, εκφράζει τη συντριβή του ως πατέρας, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη που του αναλογεί.

Αναλυτικά η δήλωσή του, όπως αναρτήθηκε στο Facebook: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση».

Δείτε την ανάρτηση του κ. Κατρίνη: