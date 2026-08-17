Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στη Σαλαμίνα. Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο της Σαλαμίνας, από αύριο θα αρχίσουν «να τρέχουν» οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Αύριο το πρωί θα υπάρχουν κλιμάκια της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τις βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, να πάρουν τα πρώτα επιδόματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών και σε ένα μήνα και αυτοί όπως και οι άλλοι πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί, να μπορέσουν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για την επισκευή και την ανακατασκευή των κτιρίων τους. Μας νοιάζει η ταχύτητα, οι αποζημιώσεις και να επανέλθει η κανονικότητα στην περιοχή όσο το δυνατόν γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κατσαφάδος. Παράλληλα, εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες που νοσηλεύονται ακόμα και σήμερα.

Όπως επισήμανε, η πρώτη εκτίμηση σύμφωνα με τον δήμαρχο και με τα στελέχη του δήμου, «μιλούν» για φθορές περίπου σε 15 ακίνητα – 15 σπίτια και μία επιχείρηση. «Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ, τα στελέχη μας, ούτως ώστε να καταγράψουν μία προς μία τις ζημιές τις οποίες έχουν υποστεί κτίρια και επιχειρήσεις», ανέφερε.

«Σήμερα είναι η επόμενη μέρα, η ημέρα που θα κάνουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να επανέλθει στην κανονικότητα η ζωή στο νησί και για τους επιχειρηματίες αλλά και για τους κατοίκους», σημείωσε ο κ. Κατσαφάδος ενώ εξέφρασε τα συγχαρητήριά του σε όσους συνέδραμαν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, αστυνομία και Λιμενικό Σώμα αλλά και εθελοντές οι οποίοι όπως είπε, «συνέδραμαν και βοήθησαν σε μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά, να μπορέσει να υπάρξει μια διαδικασία απεγκλωβισμού και μετακίνησης των πολιτών, τόσο δια ξηράς όσο και δια θαλάσσης» είπε ο κ. Κατσαφάδος.

«600 άτομα μετακινήθηκαν δια θαλάσσης ούτως ώστε να μην θρηνήσουμε περαιτέρω ανθρώπινα θύματα», τόνισε.

Παράλληλα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον αριθμό των συλλήψεων που έχουν πραγματοποιηθεί, περίπου 300, αριθμός που όπως επισήμανε, είναι ρεκόρ.

«Συζητάμε και μιλάμε για την κλιματική κρίση. Βλέπετε το τι γίνεται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Η Ευρώπη καίγεται και αντιμετωπίζει πρωτοφανείς πυρκαγιές, δηλώνουν αδυναμία πολύ μεγαλύτερες χώρες από μας να ανταπεξέλθουν στο κομμάτι της κατάσβεσης και της διαχείρισής τους, αλλά η κλιματική κρίση είναι ένα γεγονός. Η κλιματική κρίση δεν βάζει φωτιές. Η κλιματική κρίση δημιουργεί δυστυχώς τις προϋποθέσεις να είναι δύσκολη κατάσβεση των πυρκαγιών. Η κλιματική κρίση δημιουργεί τέτοιες συνθήκες και τέτοιες προϋποθέσεις ούτως ώστε να καθίσταται αδύνατη κατάσβεση και η αντιμετώπιση όλων αυτών των έκτακτων καιρικών φαινομένων, γιατί δεν είναι μόνο οι φωτιές. Είδατε και ένα ακραίο φαινόμενο το οποίο έπληξε τη Μάνη. ‘Αρα λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε, ότι κατά βάση ο ανθρώπινος παράγοντας, είτε από δόλο, είτε από αμέλεια, είναι αυτός ο οποίος βάζει τις φωτιές, και γι’ αυτό υπάρχει και η ατομική ευθύνη του καθενός, και γι’ αυτό τον λόγο, εκτός από το ότι φέτος έχουμε φτάσει κοντά στις 300 συλλήψεις αριθμό ρεκόρ για τη χώρα μας το οποίο δείχνει πόσο καλά κάνει τη δουλειά της και πόσο έχει στρέψει η πυροσβεστική και το βλέμμα της και σε αυτό το κομμάτι, στο να αποδίδονται οι ευθύνες σε αυτούς που πραγματικά φταίνε και θέτουν σε κίνδυνο και ταλαιπωρία τους συμπολίτες μας. Οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές, εντολές οι οποίες σώζουν ανθρώπινες ζωές σώζουν τις περιουσίες μας και φυσικά σώζουν και το φυσικό περιβάλλον», υπογράμμισε ο κ. Κατσαφάδος.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος εξέφρασε αρχικά τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των θανόντων, καθώς και ευχές για περαστικά στους τραυματίες, κάνοντας λόγο για ένα «τραγικό γεγονός» και «μία πολύ δύσκολη κατάσταση για το νησί».

«Ήταν μία πολύ δύσκολη κατάσταση για το νησί. Συνέβη σε μία περιοχή, όχι εύκολη, με πάρα πολύ κόσμο λόγω και της ημέρας – 16 Αυγούστου. Δεν μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι από τη στιγμή που έχουμε και θύματα, ωστόσο έγινε μία πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια με απόλυτο συντονισμό μεταξύ του υπουργείου, του δήμου, της Περιφέρειας, των σωμάτων ασφαλείας, μπορέσαμε και απομακρύναμε πάνω από 500 ανθρώπους δια θαλάσσης. Εμείς ως δήμος, φροντίσαμε να έχουμε ferry boat να τους μεταφέρουμε στο πορθμείο της Φανερωμένης, από εκεί τους πήραμε με λεωφορεία, τους φέραμε στο δημαρχείο, να φάνε, να ξεκουραστούν, τους μεταφέραμε να κοιμηθούν, ή όπου αλλού ήθελαν με μέσα δικά μας, γιατί ο κίνδυνος για πολύ περισσότερες απώλειες ήταν άμεσος», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τα ακαθάριστα οικόπεδα, ο κ. Παναγόπουλος είπε ότι αποτελεί πρόβλημα για το νησί. «Το νησί είναι πολύ μεγάλο σε έκταση, έχει 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση, έχουμε πάνω από 10.000 οικόπεδα αδόμητα, χωρίς σπίτια, δεν υπολογίζω πόσα είναι τα οικόπεδα που έχουν μέσα σπίτια. Δεν καθαρίζουν όλοι τα οικόπεδά τους ως υποχρεούνται, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την πυροπροστασία, κι αυτό αντιλαμβάνεστε ότι εγκυμονεί κινδύνους για τις φωτιές ειδικά τους θερινούς μήνες», σημείωσε. Σχετικά με τους κατοίκους στο νησί, ο κ. Παναγόπουλος επισήμανε ότι αν και οι εγγεγραμμένοι είναι 37.000, το καλοκαίρι ο αριθμός αυτός ανέρχεται στους 300.000.

« Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ανέφικτο, αδύνατον πρακτικά να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε με τους ρυθμούς που απαιτείται και θέλουμε όλο αυτό τον κόσμο με μέσα και προσωπικό, που αντιστοιχούν σε έναν δήμο 37.000 ανθρώπων», τόνισε.