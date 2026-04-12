Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Καβάλας, μετά από τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε ένα τρίχρονο παιδί.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου στην Εθνική οδό Καβάλας-Σερρών, στο ύψος του Παλαιοχωρίου, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε τετραμελής οικογένεια συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ένα ταξί.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 28χρονος οδηγός του ενός ΙΧ και πατέρας του παιδιού που σκοτώθηκε, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.

Η μητέρα, η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργείο και η κατάσταση της υγείας της κρίνεται κρίσιμη, φαίνεται πως κρατούσε το 3χρονο παιδί στην αγκαλιά της στο μπροστινό κάθισμα.

Το άτυχο παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Καβάλας χωρίς τις αισθήσεις του, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για να το επαναφέρουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το δεύτερο παιδί της οικογένειας, ένα αγόρι 10 ετών, έχει υποστεί κακώσεις στη σπονδυλική στήλη και διακομίστηκε στην Παιδοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ενώ ο πατέρας φαίνεται να έχει ελαφρά τραύματα.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.

