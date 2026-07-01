Για διαρροή φορτίου στο οδόστρωμα από φορτηγό στην Εγνατία οδό, στην Καλαμίτσα Καβάλας, ενημερώθηκε γύρω στις 10:30 το βράδυ της Τρίτης (30/6) το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, πρόκειται για μόλυβδο.

Το φορτηγό είναι ακινητοποιημένο στη ΛΕΑ, στο 464 χλμ της Εγνατίας οδού στην Καλαμίτσα Καβάλας στο ρεύμα προς Κήπους.

Ακινητοποιημένο στο ίδιο σημείο είναι και δεύτερο φορτηγό, από το οποίο δεν έχει παρατηρηθεί διαρροή.

Από πλευράς του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της 4ης ΕΜΑΚ.

Σε εξέλιξη επιχείρηση διαχείρισης διαρροής επικίνδυνου φορτίου από φορτηγά οχήματα στο 464 χλμ της Εγνατίας Οδού στην Καλαμίτσα Καβάλας, ρεύμα προς κήπους. Κινητοποιήθηκαν 14 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδική ομάδα της 4ης ΕΜΑΚ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 30, 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πραγματοποιούνται από την ΕΛ.ΑΣ.