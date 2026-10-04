Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα του Σάββατου 3 Οκτωβρίου στην περιοχή κοντά στη Νέα Πέραμο Καβάλας, στον δήμο Παγγαίου, με κατεύθυνση προς την παραλία των Αμμόλοφων. Ο απολογισμός του δυστυχήματος βαρύς, καθώς πλέον επίσημα οι νεκροί είναι δύο.

Αρχικά, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε θανάσιμα ένας 34χρονος άνδρας, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλο. Παρά την κινητοποίηση των Αρχών και των διασωστών, ο 34χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Δεν τα κατάφερε ο αναβάτης του ηλεκτρικού πατινιού

Σοβαρά τραυματισμένος είχε μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας και ένας ακόμη άνδρας, ηλικίας 36 ετών, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ήταν ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού. Ο 36χρονος νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ωστόσο, κατά τη διάρκεια της νύχτας, υπέκυψε και εκείνος στα τραύματά του.

Οι δύο άνδρες, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, είχαν καταγωγή από την Αλβανία και φέρονται να ήταν φίλοι μεταξύ τους, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση στην τραγωδία.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες Αρχές.

Στο επίκεντρο της προανάκρισης βρίσκεται το πώς ακριβώς έγινε η σύγκρουση του δικύκλου με το ηλεκτρικό πατίνι. Από την έρευνα αναμένεται να προκύψουν στοιχεία που θα αποσαφηνίσουν την πορεία των δύο οχημάτων και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συγκρούστηκαν.