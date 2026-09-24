Ένας 64χρονος άντρας νεκρός και ένας τραυματίας 51 ετών, είναι ο απολογισμός από το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου.

Το τροχαίο που προέκυψε από τη σύγκρουση δύο μοτοσικλετών, πραγματοποιήθηκε, στο ύψος του Χαλκερού Καβάλας.

Πώς έγινε το τροχαίο

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 18:30, στο 7,5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Καβάλας-Ξάνθης.

Οι δύο μοτοσικλέτες φαίνεται να συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σύγκρουση ο 64χρονος οδηγός της μίας μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του, ενώ ο 51χρονος οδηγός της άλλης, τραυματίστηκε.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.