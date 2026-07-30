Συναγερμός σήμανε στην Καβάλα, όταν αστικό λεωφορείο που εκτελούσε τακτικό δρομολόγιο εκδήλωσε πυρκαγιά τη στιγμή που περνούσε την πύλη του Νοσοκομείου της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει το proininews.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω τμήμα του οχήματος, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβαίνοντες και το προσωπικό του ιδρύματος.

Από το περιστατικό ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, καθώς η αντίδραση ήταν άμεση και το όχημα εκκενώθηκε έγκαιρα.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ για το περιστατικό διενεργείται σχετική προανάκριση από τις αρμόδιες Αρχές.

Πηγή: Proininews.gr