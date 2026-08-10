Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε το μεσημέρι της Κυριακής μία 65χρονη από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Αμμόλοφοι», στο Παγγαίο Καβάλας.

Στην άτυχη γυναίκα από τη Βουλγαρία αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ναυαγοσώστη της περιοχής και από διασώστες του ΕΚΑΒ που βρίσκονταν στο σημείο. Επιπλέον επιχειρήθηκε καρδιοαναπνευστική αναζωογόννηση (ΚΑΡΠΑ) με αρνητικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια η 65χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.