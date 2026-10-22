Τραγικό θάνατο βρήκε το απόγευμα της Πέμπτης (22/10) ένας 28χρονος στην Καβάλα, έπειτα από πτώση του από τον 4ο όροφο κτηρίου.

Ο νεαρός έπεσε στο κενό κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, χάνοντας ακαριαία τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο και απομάκρυναν τους διερχόμενους πολίτες, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα και η επιχείρηση των Αρχών, ενώ παράλληλα κλήθηκε και ασθενοφόρο.