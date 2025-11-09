Άτυχος 54χρονος έχασε την ζωή του στην Καβάλα σε τροχαίο δυστύχημα. Το θανατηφόρο συμβάν συνέβη χθες το πρωί στην Επαρχιακή οδό Χρυσούπολης – Κεραμωτής. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ίδιος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε προστατευτικές μπάρες

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που επιχείρησε με τρία άτομα και ένα όχημα.

Ο 54χρονος άνδρας δεν είχε τις αισθήσεις του όταν παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ