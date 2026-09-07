Συναγερμός σήμανε στις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούσαν στο Ελαιοχώρι του Δήμου Παγγαίου στην Καβάλα, όταν ελικόπτερο που συμμετείχε στην κατάσβεση της δασικής πυρκαγιάς, αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει προσγείωση.

Κατά τη διάρκεια των εναέριων ρίψεων, το πλήρωμα του ελικόπτερου υποπτεύθηκε πιθανή βλάβη στον έλικα, εκτιμώντας ότι μπορεί να είχε έρθει σε επαφή με κλαδιά δέντρων. Με γνώμονα την απόλυτη ασφάλεια, αποφασίστηκε η άμεση διακοπή της πτήσης και η αναγκαστική προσγείωσή του στο τοπικό γήπεδο ποδοσφαίρου του Ελαιοχωρίου.

Από τοπικά μέσα, όπως το kavalapost.gr, κυκλοφόρησε φωτογραφικό υλικό που έδειχνε φθορά στο άκρο πτερυγίου του έλικα, προκαλώντας ερωτηματικά για την κατάσταση του μέσου. Ευτυχώς, κανένα μέλος του πληρώματος δεν διέτρεξε κίνδυνο και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

Η αγωνία για την απώλεια ενός πολύτιμου εναέριου μέσου από τη μάχη με τις φλόγες κράτησε ελάχιστα. Όπως ξεκαθάρισε ο Πύραρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, η υπόνοια ότι το στροφίο (έλικας) είχε χτυπήσει σε κλαδί, δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Μετά τον απαραίτητο επιτόπιο έλεγχο στο γήπεδο, διαπιστώθηκε ότι το ελικόπτερο ήταν λειτουργικό και ασφαλές, με αποτέλεσμα να ενταχθεί άμεσα εκ νέου στις επιχειρήσεις κατάσβεσης που βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη.