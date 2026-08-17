Στα χέρια των ανακριτικών αρχών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται ένας 80χρονος Έλληνας, ο οποίος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου. Την ίδια ώρα, η Πυροσβεστική εντατικοποιεί τους ελέγχους, έχοντας ήδη προχωρήσει σε εκατοντάδες συλλήψεις σε όλη τη χώρα από την αρχή του έτους.

Το περιστατικό με τον 80χρονο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, 16 Αυγούστου, λίγο μετά τις 19:25. Βάσει των στοιχείων που συγκέντρωσαν οι Αρχές, ο ηλικιωμένος φέρεται να χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα για να βάλει σκόπιμα φωτιά σε ξερά χόρτα.

Η κινητοποίηση των στελεχών του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Καβάλας ήταν ακαριαία, γεγονός που οδήγησε στον άμεσο εντοπισμό και τη σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Όπως έγινε γνωστό από το Πυροσβεστικό Σώμα, ο 80χρονος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

«Καμπανάκι» για τα μπάρμπεκιου στο Παληό

Το πρωί της ίδιας ημέρας, κλιμάκια της Πυροσβεστικής είχαν προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους και αυτοψίες στην τουριστική περιοχή Παληό του Δήμου Καβάλας. Αφορμή στάθηκαν απανωτές καταγγελίες για άναμμα φωτιάς σε ιδιωτικές αυλές με σκοπό το ψήσιμο (μπάρμπεκιου). Η υπηρεσία βρέθηκε σε συναγερμό, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται εξαιρετικά υψηλής επικινδυνότητας λόγω του δάσους που την περιβάλλει.

Πάνω από 300 συλλήψεις

Τα επίσημα στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 16 Αυγούστου 2026 αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος σε πανελλαδικό επίπεδο. Μέσα σε αυτούς τους μήνες έχουν επιβληθεί 722 διοικητικά πρόστιμα, το συνολικό ύψος των οποίων αγγίζει το εντυπωσιακό ποσό του 1.152.891,95 ευρώ.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 302 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 271 (89,74%) αφορούν περιστατικά από αμέλεια, ενώ οι 31 (10,26%) αφορούν εμπρησμό από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διαμηνύει πως οι έρευνες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Όπως υπογραμμίζει η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, κάθε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, τις περιουσίες και τον δασικό πλούτο της χώρας ερευνάται εις βάθος. Οι υπαίτιοι, αμέσως μόλις ταυτοποιούνται, οδηγούνται χωρίς εξαιρέσεις ενώπιον της Δικαιοσύνης.