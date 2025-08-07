Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε σήμερα το πρωί από την παραλία Οφρυνίου Παγγαίου Καβάλας ένας 84χρονος άνδρας.

Στον 84χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ιδιόκτητη θαλασσίων μέσων με τη μέθοδο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.