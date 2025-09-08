Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση της εξαφάνισης της 59χρονης Michele Bourda, η οποία αγνοούνταν από την 1η Αυγούστου, ενώ έκανε διακοπές με τον σύζυγό της στην παραλία Οφρυνίου Καβάλας.

Έναν μήνα αργότερα, η σορός της εντοπίστηκε σε κατάσταση προχωρημένης αποσύνθεσης στο Φιδονήσι, περίπου 40 χιλιόμετρα από το σημείο της εξαφάνισης.

Η γυναίκα εξαφανίστηκε ξαφνικά, αφήνοντας πίσω στην ξαπλώστρα όλα της τα προσωπικά αντικείμενα, γυαλιά, φάρμακα, πετσέτα, την ώρα που ο σύζυγός της κοιμόταν.

Η αιτία θανάτου

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η Michele Bourda έχασε τη ζωή της από πνιγμό, χωρίς να φέρει άλλα τραύματα.

Ο ιατροδικαστής Νίκος Κιβνίδης, μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Sun, ανέφερε ότι το μαγιό που φορούσε, αγορασμένο στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνέβαλε καθοριστικά στην αναγνώρισή της, όπως και τα σημάδια από παλαιότερη χειρουργική επέμβαση στο στήθος.

Δηλώσεις του συζύγου της

Ο 66χρονος σύζυγός της, Chris Bourda, δήλωσε ότι παραμένει αβέβαιος για το αν η σύζυγός του, που έπασχε από κατάθλιψη και άγχος, προσπάθησε εσκεμμένα να βλάψει τον εαυτό της.

Όπως σημείωσε, είχε πει στις αρχές για την ψυχολογική της κατάσταση από την αρχή της εξαφάνισης.

Ο ίδιος ασκεί έντονη κριτική στις ελληνικές αρχές, ειδικά στο Λιμενικό Σώμα, για καθυστέρηση στην έναρξη των ερευνών.

Όπως ανέφερε, όταν ξύπνησε από τον ύπνο του στην παραλία και αντιλήφθηκε ότι η σύζυγός του είχε εξαφανιστεί, ξεκίνησε αμέσως την αναζήτησή της, αλλά το Λιμενικό ξεκίνησε να ερευνά αρκετές ώρες αργότερα.

«Δεν ξέρω τι διαφορά θα μπορούσε να κάνει αυτό, αλλά σίγουρα δεν έπρεπε να καθυστερήσουν τρεις ώρες για να ξεκινήσουν την αναζήτηση.

Είπαν ότι ίσως έφυγε με κάποιον άγνωστο, αλλά αυτό δεν ευσταθεί.

Δεν θα έφευγε χωρίς τα φάρμακά της, τα γυαλιά της ή τα χρήματά της», ανέφερε.

Ο κ. Bourda εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή του για τη στάση των τοπικών αρχών και κατοίκων, λέγοντας πως ένιωσε ότι η υπόθεση δεν αντιμετωπίστηκε με την απαιτούμενη σοβαρότητα επειδή ήταν ξένοι.

«Οι άνθρωποι δεν ήταν ιδιαίτερα ευγενικοί και δεν μου φέρθηκαν καλά.

Όταν με πήγαν σε ένα εστιατόριο για να ρωτήσω αν την είχαν δει, μου είπαν «γιατί σας έφεραν εδώ»;

Αν είσαι ξένος, δεν σε νοιάζονται», είπε χαρακτηριστικά.

Κριτική και στο βρετανικό σύστημα υγείας

Παράλληλα, επεσήμανε την ανάγκη βελτίωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως τόνισε, αν η σύζυγός του είχε λάβει νωρίτερα εξειδικευμένη ψυχιατρική φροντίδα και την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, ίσως η κατάληξη να ήταν διαφορετική.

«Το πρόβλημα με την κατάθλιψη είναι ότι μπορεί να σε ξεγελάσει.

Νόμιζα ότι ήταν καλύτερα, αλλά τελικά δεν ήταν.

Δυστυχώς, αποκοιμήθηκα στον ήλιο και όταν ξύπνησα, ήξερα αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», ανέφερε.