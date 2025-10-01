Δύο επιβατικά αυτοκίνητα συγκρούστηκαν το βράδυ της Τρίτης στον δρόμο του Παληού, στις Γλάστρες, στην Καβάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του proininews.gr, υπάρχουν τέσσερις τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τη σύγκρουση ως μετωπική. Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα, όχημα της Πυροσβεστικής αλλά και η Τροχαία.

Η «Πρωινή» αναφέρει ακόμη ότι ένας από τους δύο οδηγούς βρέθηκε, κατά πληροφορίες, θετικός σε αλκοτέστ, οπότε εναντίον του θα κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία.