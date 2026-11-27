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Ένα ελλιμενισμένο αλιευτικό σκάφος βυθίστηκε στον λιμένα Νέας Περάμου Παγγαίου της Καβάλας το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου.
Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Καβάλας ενώ αμέσως προειδοποίησαν και τον ιδιοκτήτη του σκάφους, ο οποίος πρόκειται να μεριμνήσει για την ανέλκυσή του στην ξηρά.
Από το συμβάν δεν προκλήθηκε τραυματισμός, δεν αναφέρθηκε ζημία σε περιουσία τρίτων και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ