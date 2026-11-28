Μια θέση στάθμευσης στάθηκε η αφορμή για αιματηρό επεισόδιο στην Αγία Παρασκευή, το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, όταν ένας 78χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και κατσαβίδι σε έναν 53χρονο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν στις 14:10, στη συμβολή των οδών Δροσίνη και Γραβιάς. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 78χρονος φέρεται να τραυμάτισε τον 53χρονο στην κοιλιά και την πλάτη, χρησιμοποιώντας αναδιπλούμενο μαχαίρι και κατσαβίδι.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τον 53χρονο στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκε και ο 78χρονος, ο οποίος έφερε ελαφρά τραύματα στο κεφάλι από γροθιές.

Ο 78χρονος αναμένεται να συλληφθεί για πρόκληση σωματικών βλαβών και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.