Στα ελληνικά δικαστήρια και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφεύγει ο Δήμος Περάματος για πρώτη φορά στην ιστορία της πόλης, με αίτημα την μετεγκατάσταση των δεξαμενών των τεσσάρων εταιρειών πετρελαιοειδών και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Seveso.

Η προστασία της ασφάλειας και ζωής των κατοίκων του Περάματος γίνεται κυρίαρχη προτεραιότητα της πολιτικής της δημοτικής αρχής του Γιάννη Λαγουδάκου, ο οποίος υπέγραψε εξ ονόματος του Δήμου Περάματος την ανάθεση της υπόθεσης στον γνωστό δικηγόρο Γιώργο Μπάλια, αναπληρωτή καθηγητή Περιβαλλοντικών Επιστημών και Πολιτικής Προστασίας Περιβάλλοντος στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

Όπως δήλωσε ο Γιώργος Μπάλιος, μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026 θα έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικά στο Τμήμα Seveso της Επιτροπής, αναφορά για την επικινδυνότητα των εντός του αστικού ιστού εγκατεστημένων δεξαμενών πετρελαιοειδών, και θα ζητηθεί η επίσκεψη ευρωπαϊκού κλιμακίου της Επιτροπής για τη διενέργεια αυτοψίας.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο και ειδικό επιστήμονα στα ζητήματα Περιβαλλοντικής Ασφάλειας, Υγείας και Κινδύνων καθηγητή κ. Μπάλιο, η αρμόδια επιτροπή έχει επισκεφθεί αντιστοίχως και άλλες περιοχές ευρωπαϊκών χωρών που αντιμετώπισαν ανάλογους κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων, όπως την Πορτογαλία, την Εσθονία, την Αυστρία, την Ιρλανδία και το Βέλγιο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Μπάλιο θα ζητηθεί η διενέργεια Μελέτης Επικινδυνότητας των Καζανιών στην περιοχή του Περάματος, η οποία ποτέ μέχρι σήμερα, ούτε κατετέθη ούτε καν ξεκίνησε.

«Θα διεκδικήσουμε την απομάκρυνση των καζανιών, εξαντλώντας κάθε ένδικο μέσο στην Ελλάδα και στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς, ώστε επιτέλους να αλλάξει η τύχη και η υγεία αυτού του τόπου, μετά από 62 χρόνια από τότε που εγκαταστάθηκαν τα πρώτα καζάνια εδώ.

Πρόκειται για μία ιστορική στιγμή για την ασφάλεια της πόλης καθώς ποτέ μέχρι σήμερα ο Δήμος Περάματος δεν κινήθηκε νομικά για να διεκδικήσει το αυτονόητο για την ασφάλεια της ζωής των κατοίκων του.

Έφτασε λοιπόν η ώρα, κύριε Μπάλιο να μας εκπροσωπήσετε, και ελπίζουμε σε ένα νικηφόρο αποτέλεσμα», δήλωσε ο Δήμαρχος Γιάννης Λαγουδάκος.

Κατά τη συνάντησή τους τόσο ο δήμαρχος όσο και ο δικηγόρος Γιώργος Μπάλιος αναφέρθηκαν στις ώρες της εφιαλτικής αγωνίας της πυρκαγιάς που ξέσπασε τον Ιανουάριο στην περιοχή των Καζανιών στο Πέραμα και εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει εκδοθεί το πόρισμα για τα αίτια από την Πυροσβεστική.