Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (26/8) στην Κέα, με έναν 85χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του στην παραλία του Οτζιά.

Η Λιμενική Αρχή Κέας ειδοποιήθηκε ότι ο 85χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην παραλία «Οτζιάς».

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Κέας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου.

Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, η οποία αναμένεται να δώσει περισσότερα στοιχεία για τα αίτια του θανάτου του 85χρονου.