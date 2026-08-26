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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (26/8) στην Κέα, με έναν 85χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του στην παραλία του Οτζιά.
Η Λιμενική Αρχή Κέας ειδοποιήθηκε ότι ο 85χρονος ημεδαπός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στην παραλία «Οτζιάς».
Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κέας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Κέας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου.
Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, η οποία αναμένεται να δώσει περισσότερα στοιχεία για τα αίτια του θανάτου του 85χρονου.