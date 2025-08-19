Μπροστά σε ένα περίεργο θέαμα βρέθηκαν οι πιστοί κατά τη διάρκεια της λιτανείας του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλλονιά. Συγκεκριμένα η κάμερα ενός ιερέα κατέγραψε ένα απρόοπτο περιστατικό το οποίο τράβηξε την προσοχή των παρευρισκομένων.

Ένας άνδρας ξαφνικά άρχισε να φωνάζει και να ουρλιάζει, προκαλώντας αμηχανία σε όλους όσους βρίσκονταν εκεί.

Οι εικόνες έκαναν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με αρκετούς να σχολιάζουν με χιούμορ ότι θύμιζε ταινία με δαιμονισμένους ή κάποιοι πιο δηκτικοί έσπευσαν να σχολιάσουν, ότι μοιάζει με «παραστάσεις» των ψευτοϊερέων της Θεσσαλονίκης, που πριν λίγα χρόνια έδιναν «παράσταση» προσπαθώντας δήθεν να «ξορκίσουν δαιμονισμένους».

Κάποιοι πιστοί αισθάνθηκαν ανησυχία για το περιστατικό, όμως λίγο αργότερα η λιτανεία συνεχίστηκε κανονικά.

Η διαδρομή του Αγίου Γερασίμου

Η Ιστορία της Λιτανείας του Αγίου Γερασίμου

Ο Άγιος Γεράσιμος, γνωστός για τα θαύματά του και την αφοσίωσή του στους φτωχούς και τους ασθενείς, έζησε τον 16ο αιώνα και έγινε σύμβολο της πνευματικότητας και της φιλανθρωπίας για την Κεφαλλονιά.

Το σκήνωμά του, το οποίο παραμένει άφθαρτο, φυλάσσεται στο μοναστήρι που ίδρυσε στα Ομαλά, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για χιλιάδες προσκυνητές.

Η λιτανεία που πραγματοποιείται κάθε 16 Αυγούστου, είναι αφιερωμένη στη μετακομιδή του σκηνώματός του και ακολουθεί τη διαδρομή από το μοναστήρι μέχρι την περιοχή της καστανιάς, όπου ασκήτευσε ο Άγιος.

Κατά τη διάρκεια της πομπής, οι πιστοί ξαπλώνουν στο έδαφος, επιτρέποντας στην εικόνα του Αγίου να περάσει πάνω από αυτούς. Αυτή η πράξη, που θεωρείται ιδιαίτερα πνευματική και θεραπευτική, αντικατοπτρίζει την πίστη και την αφοσίωση των ανθρώπων στη θαυματουργική δύναμη του Αγίου.

Η λιτανεία του Αγίου Γερασίμου είναι αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά γεγονότα της Κεφαλονιάς, με χιλιάδες προσκυνητές να συρρέουν στο νησί κάθε χρόνο για να συμμετάσχουν στη γιορτή του πολιούχου.