Η έφεση της Όλγας Κεφαλογιάννη που εκδικάστηκε τον Μάρτιο 2026 και με την οποία ζητούσε την αποκλειστική επιμέλεια των τέκνων που απέκτησε με τον Μίνω Μάτσα, καθώς και την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης όσον αφορά τους λόγους που λύθηκε ο γάμος, απορρίφθηκε επί της ουσίας και στα δύο αιτήματά της.

Παραμένει η συνεπιμέλεια και η εναλλασσόμενη κατοικία

Έτσι το Εφετείο Αθηνών, με την υπ’ 4793/2026 απόφασή του, και συνεκτιμώντας το συμφέρον των τέκνων και την ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξή τους αποφάσισε να διατηρήσει την πλήρη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών από τους γονείς τους με εναλλασσόμενη κατοικία με ισόχρονη κατανομή της διαμονής των παιδιών στα σπίτια και των δύο γονέων, όπως ακριβώς ισχύει από την υπ’2226/2025 απόφαση του Πρωτοδικείου (Νοέμβριος 2025).

Απορρίφθηκε κατ’ επανάληψη το αίτημα της Κεφαλογιάννη

Είναι δε εντυπωσιακό πως, από τον Σεπτέμβριο του 2024 όλες οι δικαστικές αποφάσεις (ασφαλιστικά μέτρα, αγωγές) έδιναν την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων και στους δύο γονείς από κοινού, απορρίπτοντας κατ’ επανάληψη το αίτημα της Κεφαλογιάννη να πάρει την αποκλειστική επιμέλεια.

Τέλος, είναι αξιοσημείωτο πως η απόφαση του Εφετείου εκδόθηκε μετά και από την προσωπική επικοινωνία του δικαστηρίου με τα τέκνα (κάτι που ζητήθηκε επίμονα από την Όλγα Κεφαλογιάννη) και τόνισε ότι πρόκειται για δύο ήρεμα, ευτυχισμένα και πλήρως ισορροπημένα τέκνα.

Η συμμετοχή και των δύο γονέων εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών που έχουν ανάγκη εξίσου την πατρική και την μητρική φροντίδα και την ενεργητική συμμετοχή και των δύο.

Συνεκτίμησε, μεταξύ άλλων, τους δεσμούς τους με τους δύο γονείς, τη μικρή απόσταση ανάμεσα στις κατοικίες τους, και την προσωπική επικοινωνία των Κεφαλογιάννη και Μάτσα, η οποία είναι άριστη όσον αφορά τα θέματα των ανήλικων τέκνων.

Πρόκειται για δικαστική κρίση εξαιρετικά τεκμηριωμένη τόσο σε επίπεδο νομικό, όσο και σε επίπεδο ουσίας, η οποία αιτιολογεί με παραδειγματικό τρόπο τη συνεπιμέλεια με εναλασσόμενη κατοικία με αναφορά στις ανάγκες των παιδιών και στα στοιχεία που εξέτασε.