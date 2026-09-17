Σοβαρά τραυματίστηκε ένας 17χρονος που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι, όταν συγκρούστηκε με άλογο στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας, κοντά στα Ραζάτα. Ο ανήλικος κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι προς το Αργοστόλι, όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συγκρούστηκε με το άλογο, το οποίο κρατούσε με σχοινί ο ιδιοκτήτης του.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η αεροδιακομιδή του στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» στην Αθήνα.

Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.