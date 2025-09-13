Ένας 23χρονος σκοτώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν το αυτοκίνητό του, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα, μετά από πτώση πολλών μέτρων σε βραχώδη περιοχή, στη διαδρομή Σκάλα–Πόρος.

Άνδρας που βρισκόταν με βάρκα στη θάλασσα αντιλήφθηκε το όχημα να έχει βυθιστεί και ειδοποίησε τις αρχές. Η Πυροσβεστική η Εθελοντική Ομάδα Εκτάκτων Αναγκών Ελειού Πρόνων έσπευσαν στο σημείο, όμως όταν κατάφεραν να ανασύρουν τον νεαρό οδηγό, ήταν ήδη αργά.

Τραγικές φιγούρες οι συγγενείς και οι φίλοι του 23χρονου που βυθίστηκαν στο πένθος μαζί με όλη την τοπική κοινωνία.