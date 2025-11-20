Ο Στέφανος Μεσσάρης είχε εξαφανιστεί στην Κεφαλονιά, με αποτέλεσμα φίλοι και συγγενείς να τον αναζητούν αδιάκοπα.

Η υπόθεση αυτή σήμερα είχε τραγική εξέλιξη. Ο 26χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου.

Το όχημα ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αργοστολίου, από όπου το ασθενοφόρο παρέλαβε τη σωρό του άτυχου 26χρονου, η οποία μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του οδηγού του οχήματος από πνιγμό.

Οι Πυροσβέστες από χθες το βράδυ πραγματοποίησαν κατάβαση σε δύσβατο σημείο της περιοχής και εκεί εντόπισαν στις 20.30 τμήμα οχήματος. Αυτό ήταν το πρώτο ανησυχητικό σημάδι ότι κάτι σοβαρό μπορεί να έχει συμβεί. Λίγο μετά τις 21.00 οι Αρχές εντόπισαν το όχημα στη θάλασσα.

Στο έσπευσαν άμεσα Πυροσβεστική, Αστυνομία και Λιμενικό και αυτό που βρήκαν ήταν ο 26χρονος, νεκρός. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παρά την μεγάλη προσπάθεια των Αρχών και των δικών του ανθρώπων να βρεθεί, η σημερινή τραγική κατάληξη βύθισε την τοπική κοινωνία στο πένθος.

Πηγή: INKEFALONIA