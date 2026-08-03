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Αν και η μεγάλη πυρκαγιά στη Κεφαλονιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, οι τεράστιες καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης έχουν αφήσει ολόκληρους οικισμούς χωρίς ρεύμα, ενώ παράλληλα προκαλούν ντόμινο προβλημάτων στην υδροδότηση λόγω εκτός λειτουργίας αντλιοστασίων.

Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ δίνουν μάχη για την αντικατάσταση δεκάδων καμένων πυλώνων, την ώρα που στη Σκάλα επιστρατεύτηκαν γεννήτριες.

Στάχτη 20 κολώνες της ΔΕΗ

Οι υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν από το πύρινο μέτωπο προκάλεσαν εκτεταμένες και ολοσχερείς καταστροφές στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τουλάχιστον 20 κολώνες ηλεκτροδότησης καθώς και χιλιόμετρα καλωδίων έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Εξειδικευμένα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ επιχειρούν πυρετωδώς στα πληγέντα σημεία για την αντικατάσταση του εξοπλισμού και την αποκατάσταση της βλάβης.

Ποια χωριά παραμένουν χωρίς ρεύμα – Πρόβλημα και με το νερό

Η διακοπή της ηλεκτροδότησης επηρεάζει εκτεταμένα τμήματα του νησιού.

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παραμένουν οι περιοχές:

Πάστρα

Μαυράτα

Κατελειός

Κρεμμύδι

Την ίδια ώρα, ο Πόρος κινδύνευσε να μείνει πλήρως χωρίς ρεύμα, καθώς η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε προσωρινά μέσω εναλλακτικής τροφοδότησης από τη Σάμη.

Παράλληλα, η απουσία ρεύματος έχει θέσει εκτός λειτουργίας τα τοπικά αντλιοστάσια, με αποτέλεσμα να καταγράφονται ήδη σοβαρές ελλείψεις στην υδροδότηση σε αρκετές περιοχές.