Οι σημερινές εικόνες από τη Σκάλα αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί. Η κατάσταση είναι δραματική: η διάβρωση συνεχίζει να προχωρά ασταμάτητα, «τρώγοντας» την ακτή, τον δρόμο και τις υποδομές, ενώ το τοπίο αλλάζει με ανησυχητική ταχύτητα.

Όσα καταγράφηκαν σήμερα (13/2) δείχνουν μια περιοχή που δοκιμάζεται. Η θάλασσα έχει φτάσει σε σημεία που μέχρι πριν λίγους μήνες θεωρούνταν ασφαλή, ο παραλιακός δρόμος έχει υποχωρήσει, και η καταστροφή επεκτείνεται χωρίς κανένα σημάδι επιβράδυνσης.

Η Σκάλα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Η διάβρωση δεν είναι πια ένα φυσικό φαινόμενο, που απλώς «προχωρά». Είναι μια απειλή που «καταπίνει» υποδομές, περιουσίες και κομμάτια της ίδιας της ακτογραμμής.

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους — και είναι πιο ηχηρές από οποιαδήποτε προειδοποίηση.