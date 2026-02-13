Οι σημερινές εικόνες από τη Σκάλα αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που δεν μπορεί πλέον να αγνοηθεί. Η κατάσταση είναι δραματική: η διάβρωση συνεχίζει να προχωρά ασταμάτητα, «τρώγοντας» την ακτή, τον δρόμο και τις υποδομές, ενώ το τοπίο αλλάζει με ανησυχητική ταχύτητα.

Χαρακτηριστική εικόνα

Όσα καταγράφηκαν σήμερα (13/2) δείχνουν μια περιοχή που δοκιμάζεται. Η θάλασσα έχει φτάσει σε σημεία που μέχρι πριν λίγους μήνες θεωρούνταν ασφαλή, ο παραλιακός δρόμος έχει υποχωρήσει, και η καταστροφή επεκτείνεται χωρίς κανένα σημάδι επιβράδυνσης.

Η Σκάλα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας. Η διάβρωση δεν είναι πια ένα φυσικό φαινόμενο,  που απλώς «προχωρά». Είναι μια απειλή που «καταπίνει» υποδομές, περιουσίες και κομμάτια της ίδιας της ακτογραμμής.

Κομμένα δέντρα, σπασμένα κλαδιά

Οι εικόνες μιλούν από μόνες τους — και είναι πιο ηχηρές από οποιαδήποτε προειδοποίηση.

