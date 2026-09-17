Ένας αγιασμός διαφορετικός από τους άλλους πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Πόρου στην Κεφαλονιά, καθώς ο διευθυντής του Δημήτριος Βερβέρης (φωτό), επέλεξε αντί για τις καθιερωμένες ευχές, να «κρούσει των κώδωνα του κινδύνου», ενώπιον των γονέων, των μαθητών και των επισήμων, μιλώντας ανοιχτά για τα μεγάλα χρόνια προβλήματα του σχολικού συγκροτήματος, τα οποία παραμένουν άλυτα.

Μάλιστα περιέγραψε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα παιδιά και κάλεσε τους γονείς τους να κινητοποιηθούν και να απαιτήσουν λύσεις, ζητώντας να γίνουν πράξη οι κατά καιρούς υποσχέσεις.

«Η αυλή είναι σε κακό χάλι. Τα παιδιά σας κινδυνεύουν», προειδοποίησε ευθέως ο διευθυντής Δημήτριος Βερβέρης, κατά την ομιλία του, αποκαλύπτοντας ότι παλεύει εδώ και 14 χρόνια -από το 2012 – για να φτιαχτεί η αυλή του Δημοτικού Σχολείου.

Χαρακτήρισε «εξαιρετικά επικίνδυνο» τον τάπητα, περιγράφοντας τραυματισμούς παιδιών κατά τη διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας του σχολείου, ενώ κάλεσε ανοιχτά τους γονείς και τον Σύλλογο Γονέων να κινητοποιηθούν και να απαιτήσουν άμεσα λύσεις, εκτιμώντας ότι διαφορετικά «δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα».

Η ομιλία του διευθυντή Δημήτρη Βερβέρη τη μέρα του αγιασμού

ΠΗΓΗ: www.kefaloniapress.gr