Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης ναρκωτικών ουσιών πριν την κατάρρευσή της, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τρεις νεαροί που ήταν μαζί της τη μοιραία νύχτα και έχουν ήδη συλληφθεί.

Πρόκειται για έναν 26χρονο αθλητή από την Κεφαλονιά, έναν 23χρονο Έλληνα και έναν 22χρονο Αλβανό που κατηγορούνται για «έκθεση σε κίνδυνο», ενώ προσήλθαν μόνοι τους στο ΤΔΕΕ Αργοστολίου Κεφαλονιάς μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της 19χρονης.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η 19χρονη φέρεται να είχε μεταβεί σε δωμάτιο ξενοδοχείου κοντά στην κεντρική πλατεία, όπου εκτιμάται ότι έκανε χρήση κοκαΐνης μαζί με την παρέα της. Πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ζητήσει επιπλέον ποσότητα της ουσίας, η οποία φέρεται να της παραδόθηκε στον χώρο του ξενοδοχείου. Λίγο αργότερα, η νεαρή έχασε τις αισθήσεις της, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Οι τρεις νεαροί έχουν ήδη συλληφθεί και κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο, καθώς φέρονται να μετέφεραν την 19χρονη σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στην πλατεία και να την εγκατέλειψαν. Βιντεοληπτικό υλικό που εξετάζουν οι αστυνομικοί καταγράφει έναν εξ αυτών να την μεταφέρει, ενώ οι άλλοι δύο τον ακολουθούν. Η άτυχη κοπέλα εντοπίστηκε λίγο αργότερα από διασώστες του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του νησιού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σώμα της δεν έφερε εμφανή τραύματα.

Απαντήσεις από τον ιατροδικαστή

Καθοριστικό ρόλο στη διαλεύκανση της υπόθεσης αναμένεται να διαδραματίσει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής των συλληφθέντων σε διακίνηση ναρκωτικών, καθώς ένας εξ αυτών είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για συναφή υπόθεση.

Την ίδια ώρα, προγραμματίζονται κατ’ οίκον έρευνες στις κατοικίες των τριών νεαρών, ενώ θα υποβληθούν και σε αιματολογικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Οι εξελίξεις αναμένονται κρίσιμες για την πλήρη διαλεύκανση της τραγικής υπόθεσης.

Από την πλευρά τους, οι γονείς της Μυρτούς κατηγορούν τους ανθρώπους με τους οποίους βρισκόταν χθες τη νύχτα η κόρη τους και ιδιαίτερα τον σύντροφό της, με τον οποίο είχε δημιουργήσει σχέση τον τελευταίο μήνα, για τον θάνατό της.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του τρίτου νεαρού που συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης, πάντως, η Μυρτώ έπεσε αναίσθητη μετά από χρήση κοκαϊνης, ενώ ρίχνει όλη την ευθύνη για όσα έγιναν, αλλά και για το γεγονός ότι εγκατέλειψαν αβοήθητο το κορίτσι, στους άλλους δύο, που είχαν νωρίτερα παραδοθεί στις αστυνομικές αρχές, συνοδεία των δικηγόρων τους.

Το κορίτσι, σύμφωνα με τη μαρτυρία της μητέρας της, έφυγε το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, γύρω στα μεσάνυχτα. Μέχρι περίπου στις δύο τα ξημερώματα, είχε επικοινωνία με τη μητέρα της, ωστόσο μία ώρα αργότερα, οι τραγικοί γονείς έμαθαν από την επιστήθια φίλη της, ότι η παρέα είχε εγκαταλείψει τη Μυρτώ αναίσθητη, κοντά σε ένα σουβλατζίδικο, απ΄όπου την παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Οι προσπάθειες να κρατηθεί στη ζωή η Μυρτώ απέβησαν μάταιες και περίπου στις 5 τα ξημερώματα επιβεβαιώθηκε επίσημα ο θάνατός της.

«Κάναμε κοκαΐνη…»

Ο 23χρονος που συνελήφθη για εμπλοκή στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς, φέρεται να υποστήριξε ότι η παρέα έκανε χρήση κοκαΐνης σε δωμάτιο κοντινού ξενοδοχείου στο Αργοστόλι.

Πρόκειται για το τρίτο άτομο που φέρεται να συνόδευε τον 26χρονο αθλητή και τον 22χρονο από την Αλβανία, που κατηγορούνται για έκθεση σε κίνδυνο σε βάρος της 19χρονης Μυρτούς. Ο 23χρονος φέρεται να προσπάθησε να τα ρίξει όλα στους άλλους δύο συλληφθέντες, υποστηρίζοντας ότι έκαναν χρήση ναρκωτικών, και συγκεκριμένα χρήση κοκαΐνης.

Μάλιστα, ο 23χρονος φέρεται να κατέθεσε, πως η 19χρονη κάποια στιγμή κατέρρευσε και τότε σκέφτηκαν οι τρεις τους να τη βγάλουν στο δρόμο, ώστε να βρεθεί σε εξωτερικό χώρο για να πάρει αέρα. Τελικά άφησαν την κοπέλα στην παιδική χαρά και έστειλαν μήνυμα στην φίλη της για να την εντοπίσει. Σε αυτό έγραφαν: «Την έχουμε παρατήσει την Μυρτώ, εκεί πέρα μόνη της».

Η ανακοίνωση του ξενοδοχείου

Αναφορικά με το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στο ξενοδοχείο όπου φέρεται να διέμεινε η 19χρονη, η επιχείρηση εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

«Αναφορικά με το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες στο ξενοδοχείο μας, παραθέτουμε τα μέχρι στιγμής επιβεβαιωμένα στοιχεία:

Στις 12:10 δεχθήκαμε τηλεφωνική επικοινωνία για άμεση κράτηση. Στις 12:30 πραγματοποιήθηκε η άφιξη και το check-in από μέλος της οικογένειάς μας.

Μετά την άφιξη, δεν υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας εντός του ξενοδοχείου. Η εξέλιξη των γεγονότων αποτυπώνεται αποκλειστικά στο υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, το οποίο έχει ήδη παραδοθεί στις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με το καταγεγραμμένο υλικό, διαπιστώνεται η είσοδος στον χώρο ατόμων που δεν είχαν καταχωρηθεί ως πελάτες. Τα άτομα αυτά εμφανίζονται να εισέρχονται και να εξέρχονται επανειλημμένα από συγκεκριμένη είσοδο.(2 ατομα)

Περί ώρα 04:30, καταγράφεται η απομάκρυνση της νεαρής γυναίκας από τον χώρο του καταλύματος από τα εν λόγω άτομα σε λιπόθυμη κατάσταση. Περί ώρα 05:15, αποχώρησε και το άτομο που είχε πραγματοποιήσει το check-in.

Η επιχείρησή μας συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, στις οποίες έχει παραδοθεί όλο το διαθέσιμο υλικό, ώστε να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσας και παρακαλούμε για σεβασμό στην ιδιωτικότητα όλων των εμπλεκομένων, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη».

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών σχετικά με τον 26χρονο συλληφθέντα, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Σε αυτήν αναφέρει:

«H Eλληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών θέλει να ανακοινώσει ότι το άτομο που έχει συλληφθεί στην Κεφαλονιά δεν είναι εν ενεργεία αθλητής της άρσης βαρών, ούτε διαθέτει Αθλητικό Δελτίο. Κάθε αναφορά σε αυτόν ως «αθλητής της άρσης βαρών» αδικεί την προσπάθεια και τον κόπο χιλιάδων ενεργών αθλητών της άρσης βαρών που είναι πιστοί στις αξίες του Αθλητισμού και του Ολυμπισμού και δεν έχουν σχέση με έκνομες ενέργειες.»