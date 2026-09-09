Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των πολιτών και των μικρών παιδιών αλλά και τη συντήρηση των κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους φέρνει στην επιφάνεια ένας βαρύς τραυματισμός τετράχρονου αγοριού στην Κεφαλονιά.

Η οικογένεια του μικρού ζητά πλέον ξεκάθαρες απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μια ιδιαίτερα βαριά μαρμάρινη κατασκευή ανατράπηκε, προκαλώντας εκτεταμένα τραύματα στο χέρι του τετράχρονου, οδηγώντας τον σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις.

Σύμφωνα με το KefalοniaPress, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 1ης Σεπτεμβρίου στη Σκάλα Κεφαλονιάς, σε δημόσιο σημείο που βρίσκεται ακριβώς έξω από την τοπική παιδική χαρά, όπου υπάρχει μνημείο περιβαλλόμενο από μαρμάρινα στοιχεία.

Από την επιστολή και το φωτογραφικό υλικό που παρέδωσε η μητέρα του παιδιού, ο 4χρονος βρισκόταν δίπλα σε ένα από αυτά τα μαρμάρινα στοιχεία όταν αυτό ανατράπηκε και καταπλάκωσε το χέρι του μικρού.

Η πλευρά της οικογένειας εστιάζει σε μια καθοριστική παράμετρο, καταγγέλλοντας ότι η μαρμάρινη κολόνα, ύψους άνω των 30 εκατοστών, δεν ήταν εξαρχής κολλημένη ή στερεωμένη στο έδαφος.

Η σοβαρότητα της κατάστασης αποδείχθηκε αμέσως μετά την ατυχή στιγμή. Αρχικά οι γονείς μετέφεραν εσπευσμένα το παιδί στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς, όμως την επόμενη ημέρα κρίθηκε αναγκαία η παραπομπή του στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Εκεί οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν κάταγμα του πρώτου μετακαρπίου και εκτεταμένο οίδημα, κρίνοντας απαραίτητη την άμεση εισαγωγή του στο χειρουργείο για την αντιμετώπιση του τραύματος, με το παιδί να υποβάλλεται τελικά σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις.

Στην πρώτη επέμβαση, όπως αναφέρει η οικογένεια, πραγματοποιήθηκαν δύο διανοίξεις για την αποσυμφόρηση του χεριού και παρέμβαση για τη σταθεροποίηση του κατάγματος με K-wire.

Οι τομές παρέμειναν αρχικά ανοικτές και ακολούθησε δεύτερη χειρουργική επέμβαση για τη σύγκλεισή τους.

Το παιδί παρέμεινε νοσηλευόμενο στο Καραμανδάνειο από την Τρίτη έως την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ιατρικές οδηγίες που επικαλείται η οικογένεια, θα χρειαστεί να παραμείνει περίπου έναν μήνα με γύψο και K-wire, ενώ η θεραπεία και η αποκατάστασή του συνεχίζονται.

Πίσω από τους ιατρικούς όρους, όμως, οι γονείς περιγράφουν κυρίως την εμπειρία ενός τετράχρονου παιδιού που μέσα σε λίγες ημέρες πέρασε από τον τραυματισμό και τον έντονο πόνο, στα Επείγοντα της Κεφαλονιάς, στο ταξίδι προς την Πάτρα, στη νοσηλεία και τελικά σε δύο χειρουργεία.

«Για ένα παιδί μόλις τεσσάρων ετών, όλα όσα συνέβησαν μέσα σε λίγες ημέρες αποτέλεσαν μία εξαιρετικά τραυματική εμπειρία», λέει η μητέρα του.

Όπως αναφέρει η ίδια, «το παιδί εξακολουθεί να βιώνει δύσκολα όσα συνέβησαν».

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η καταγγελία της οικογένειας για την κατάσταση που, όπως υποστηρίζει, επικρατούσε στο σημείο.

Οι γονείς αναφέρουν ότι διαθέτουν φωτογραφίες και βίντεο από τον χώρο μετά το περιστατικό. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι υπήρχε και δεύτερη μαρμάρινη κολόνα, η οποία επίσης δεν ήταν στερεωμένη.

«Οι συγκεκριμένες μαρμάρινες κολώνες στέκονταν απλώς όρθιες, χωρίς να είναι πακτωμένες, κολλημένες ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στερεωμένες ή συγκρατημένες», υποστηρίζουν.

Το φωτογραφικό υλικό που παρέδωσε η οικογένεια στο τοπικό Μέσο Ενημέρωσης αποτυπώνει την κατάσταση του χώρου μετά το συμβάν. Το εάν και με ποιον τρόπο ήταν τεχνικά στερεωμένες οι συγκεκριμένες κατασκευές είναι ζήτημα που καλούνται να εξακριβώσουν οι αρμόδιες αρχές.

Για το περιστατικό, σύμφωνα με τη μητέρα, έχει ήδη υποβληθεί μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν στον χώρο και πραγματοποίησαν αυτοψία, ενώ, όπως αναφέρει η οικογένεια, για το συμβάν ενημερώθηκαν τόσο η αρμόδια τοπική αστυνομική αρχή όσο και ο Δήμος Αργοστολίου.

Η οικογένεια ζητά πλέον να διερευνηθεί: ποιος είχε την ευθύνη για την τοποθέτηση των μαρμάρινων κατασκευών, εάν και πώς είχαν στερεωθεί, ποιος ήταν αρμόδιος για τον έλεγχο και τη συντήρησή τους, και εάν μετά το ατύχημα ελήφθησαν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας του χώρου.

Οι γονείς ξεκαθαρίζουν ότι εκείνο που ζητούν πλέον δεν αφορά μόνο το δικό τους παιδί.

«Δεν επιθυμούμε να κινδυνεύσει άλλο παιδί για να αντιμετωπιστεί ένας κίνδυνος που θα έπρεπε να έχει προληφθεί», λένε και καταλήγουν ζητώντας απαντήσεις, διερεύνηση των συνθηκών και απόδοση ευθυνών όπου αυτές υπάρχουν, αλλά κυρίως άμεσα μέτρα ώστε να μη συμβεί ανάλογο περιστατικό.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση του Δήμου Αργοστολίου για το περιστατικό και για όσα συγκεκριμένα καταγγέλλει η οικογένεια σχετικά με την κατάσταση και τη στερέωση των μαρμάρινων κατασκευών.

Ολόκληρη η επιστολή της μητέρας του 4χρονου

Ακολουθεί αυτούσια η επιστολή που απέστειλε στο KefaloniaPress η μητέρα του 4χρονου, Αναστασία Λιακάτα:

«Καλησπέρα σας ,

Τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, το βράδυ, ο 4χρονος γιος μας τραυματίστηκε σοβαρά σε δημόσιο χώρο στη Σκάλα Κεφαλονιάς, ακριβώς έξω από παιδική χαρά του Δήμου.

Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει μνημείο, το οποίο περιβάλλεται από βαριές μαρμάρινες κολώνες. Ο γιος μας βρισκόταν δίπλα σε μία από αυτές. Η κολόνα, ύψους άνω των 30 εκατοστών και ιδιαίτερα βαριά, η οποία δεν ήταν πακτωμένη, κολλημένη ή με οποιονδήποτε τρόπο στερεωμένη, ανατράπηκε και έπεσε πάνω στο χέρι του τετράχρονου παιδιού μου, προκαλώντας τον σοβαρό τραυματισμό του.

Από την πτώση της κολόνας ο γιος μας υπέστη κάταγμα του 1ου μετακαρπίου, όπως αναγράφεται και στο εξιτήριό του. (Δηλαδή έσπασε στα δύο το κόκκαλο αυτό.)

Αμέσως μετά το ατύχημα μεταφέραμε το παιδί στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Αργοστολίου, όπου εξετάστηκε. Την επόμενη ημέρα παραπεμφθήκαμε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, όπου προσήλθαμε επίσης στα Επείγοντα.

Με την άφιξή μας στο Καραμανδάνειο, οι γιατροί έκριναν ότι το παιδί έπρεπε να οδηγηθεί άμεσα στο χειρουργείο.

Όπως μας εξήγησε ο γιατρός, από τον τραυματισμό είχε δημιουργηθεί πολύ έντονο οίδημα στο χέρι, το οποίο ασκούσε μεγάλη πίεση στα μαλακά μόρια, στα αγγεία και στα νεύρα. Μας ενημέρωσε ότι, εάν αυτή η πίεση δεν αποσυμφορούνταν εγκαίρως, υπήρχε κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή βλάβη στα νεύρα και στην αιμάτωση του χεριού, με πιθανές σοβαρές συνέπειες για τη λειτουργικότητά του.

Για τον λόγο αυτό, σχεδόν αμέσως μετά την άφιξή μας στο νοσοκομείο, ο μόλις 4 ετών γιος μας οδηγήθηκε επειγόντως στο χειρουργείο.

Στην πρώτη χειρουργική επέμβαση πραγματοποιήθηκαν δύο διανοίξεις για την αποσυμφόρηση του χεριού από το έντονο οίδημα και τη συγκέντρωση αίματος, καθώς και επιπλέον παρέμβαση για τη σταθεροποίηση του κατάγματος του 1ου μετακαρπίου με K-wire.

Οι δύο τομές παρέμειναν αρχικά ανοικτές και στη συνέχεια το παιδί χρειάστηκε να υποβληθεί σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η σύγκλεισή τους.

Παραμείναμε νοσηλευόμενοι στο Καραμανδάνειο από την Τρίτη έως και την Παρασκευή και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ιατρικές οδηγίες, το παιδί θα χρειαστεί να παραμείνει περίπου έναν μήνα με γύψο και K-wire. Συνημμένη και φωτογραφία με τη μετεγχειρητική εικόνα του παιδιού.

Για ένα παιδί μόλις τεσσάρων ετών, όλα όσα συνέβησαν μέσα σε λίγες ημέρες αποτέλεσαν μία εξαιρετικά τραυματική εμπειρία: ο ξαφνικός τραυματισμός και ο έντονος πόνος, το σοβαρό πρήξιμο του χεριού, τα Επείγοντα στο Αργοστόλι, η μεταφορά από την Κεφαλονιά στην Πάτρα, νέα εξέταση στα Επείγοντα του Καραμανδανείου, η επείγουσα εισαγωγή, η νοσηλεία και δύο χειρουργικές επεμβάσεις.

Το παιδί εξακολουθεί να βιώνει πολύ άσχημα όλη αυτή την εμπειρία, ενώ η θεραπεία και η αποκατάστασή του συνεχίζονται.

Και όλα αυτά αφορούν ένα παιδί μόλις τεσσάρων ετών, το οποίο αυτή τη στιγμή ζει καθημερινά με γύψο και με μία μεταλλική βελόνα (K-wire) τοποθετημένη μέσα στο χέρι του, προκειμένου να συγκρατείται και να επουλωθεί σωστά το σπασμένο οστό.

Διαθέτουμε φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο μετά το περιστατικό, στα οποία έχει καταγραφεί η κατάσταση της μαρμάρινης κατασκευής. Μάλιστα, στο ίδιο σημείο υπήρχε και δεύτερη μαρμάρινη κολόνα η οποία επίσης ήταν αστήρικτη. Όπως διαπιστώθηκε, η κολόνα στεκόταν απλώς όρθια, χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε μέσο συγκράτησης ή στερέωσής της.

Οι εν λόγω κολώνες δεν «αποκολλήθηκαν», όπως αναφέρεται στο δημοσίευμά σας, καθώς κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε ότι προηγουμένως ήταν στερεωμένες ή επικολλημένες.

Αντιθέτως, οι συγκεκριμένες μαρμάρινες κολώνες στέκονταν απλώς όρθιες, χωρίς να είναι πακτωμένες, κολλημένες ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στερεωμένες ή συγκρατημένες.

Για το περιστατικό έχει ήδη υποβληθεί μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου, ενώ την επόμενη ημέρα αστυνομικοί μετέβησαν στον χώρο και πραγματοποίησαν αυτοψία.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από την Αστυνομία, για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί τόσο η αρμόδια τοπική αστυνομική αρχή στη Σκάλα όσο και ο Δήμος.

Παρ’ όλα αυτά, μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με όσα έχουμε διαπιστώσει, στο σημείο δεν έχει τοποθετηθεί καμία προειδοποιητική σήμανση και δεν έχει γίνει κανένας αποκλεισμός του χώρου ώστε να εμποδίζεται η πρόσβαση των πολιτών.

Αυτό μας προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία. Μιλάμε για έναν δημόσιο χώρο ακριβώς δίπλα σε παιδική χαρά, στον οποίο έχει ήδη τραυματιστεί σοβαρά ένα τετράχρονο παιδί και όπου, μετά το περιστατικό, διαπιστώσαμε ότι υπήρχε και δεύτερη βαριά μαρμάρινη κολόνα χωρίς στήριξη.

Ως γονείς ζητάμε να διερευνηθεί πλήρως πώς ήταν δυνατόν μία τόσο βαριά μαρμάρινη κατασκευή, σε δημόσιο χώρο και ακριβώς έξω από παιδική χαρά, να παραμένει αστήρικτη και να μπορεί να ανατραπεί με το απλό άγγιγμα ενός τετράχρονου παιδιού.

Ζητάμε να εξακριβωθεί ποιος είχε την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη στερέωση, τον έλεγχο και τη συντήρηση των συγκεκριμένων κατασκευών.

Παράλληλα, από τη στιγμή που οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί για το ατύχημα, θεωρούμε αυτονόητο ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα προστασίας και αποκλεισμού του επικίνδυνου σημείου, πριν συμβεί δεύτερο ατύχημα.

Ο δικός μας 4χρονος γιος χρειάστηκε να περάσει από δύο χειρουργικές επεμβάσεις. Δεν μπορούμε να μη σκεφτούμε πόσο διαφορετική θα μπορούσε να ήταν η κατάληξη εάν αυτή η βαριά μαρμάρινη κολόνα, αντί για το χέρι του, είχε πέσει στο κεφάλι ή στο σώμα του.

Δεν επιθυμούμε να κινδυνεύσει άλλο παιδί για να αντιμετωπιστεί ένας κίνδυνος που θα έπρεπε να έχει προληφθεί.

Ζητάμε απαντήσεις για το πώς συνέβη αυτό, απόδοση των ευθυνών όπου αυτές υπάρχουν και, πάνω απ’ όλα, άμεσα μέτρα ώστε κανένα άλλο παιδί ή πολίτης να μη βρεθεί στον ίδιο κίνδυνο.

Με εκτίμηση,

Αναστασία Λιακάτα»