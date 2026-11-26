Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου στην Κεφαλονιά. Στο ατύχημα εμπλέκονται δύο ανήλικα αγόρια, ηλικίας 15 και 16 ετών.

Η αγωνία της τοπικής κοινωνίας έχει επικεντρωθεί στον 15χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Το τροχαίο καταγράφηκε στην επαρχιακή οδό Φισκάρδου – Άσσου και σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο ανήλικοι επέβαιναν σε αυτοκίνητο, το οποίο, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, ανατράπηκε κατά τη διαδρομή.

Και τα δύο παιδιά τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του νησιού. Ο 16χρονος διέφυγε τον κίνδυνο ενώ η κατάσταση της υγείας του 15χρονου κρίνεται ιδιαιτέρως σοβαρή. Για αυτόν τον λόγο, το ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου Αργοστολίου προχώρησε στην αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας.

Το περιστατικό χθες προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας, τόσο λόγω της σοβαρότητας του τροχαίου όσο και του γεγονότος ότι πρόκειται για δύο ανήλικα παιδιά.

Πηγές: In Kefalonia & Kefalonia Press