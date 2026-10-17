Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 16 Οκτωβρίου στην Κεφαλονιά, με έναν τουρίστα να χάνει τη ζωή του μέσα σε τουριστικό κατάλυμα.

Ο 25χρονος Βρετανός διέμενε προσωρινά στην περιοχή των Λουρδάτων, καθώς είχε επισκεφτεί το νησί με τους γονείς του για διακοπές. Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου στις 17:00, ο νεαρός υπέστη επιληπτικό επεισόδιο και στη συνέχεια έχασε τις αισθήσεις του.

Οι γονείς του, σοκαρισμένοι, επιχείρησαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, κατά την άφιξη του πληρώματος, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ο νεαρός αντιμετώπιζε και άλλα προβλήματα υγείας.

Πηγή: in kefalonia