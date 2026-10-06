Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Σκάλας–Πόρου στην Κεφαλονιά, βυθίζοντας στη θλίψη την τοπική κοινωνία. Ένας νεαρός οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του, παρά τις εσπευσμένες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kefaloniafocus, ο νεαρός αναβάτης κινούνταν στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής.

Η απώλεια ισορροπίας οδήγησε στην βίαιη πτώση του στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να καταλήξει στην άκρη του δρόμου σοβαρά τραυματισμένος.

Στο σημείο προκλήθηκε άμεση κινητοποίηση των αρχών. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στην περιοχή, παρέλαβε τον τραυματία και τον διακόμισε εκτάκτως στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, ο άτυχος νέος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε ταχύτατα στα βαριά τραύματά του.

Την προανάκριση για τη διακρίβωση των ακριβών αιτίων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό αυτό συμβάν έχουν αναλάβει οι αρμόδιες προανακριτικές Αρχές.