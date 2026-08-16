Η Κεφαλονιά σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου, γιορτάζει τον πολιούχο της, τον Άγιο Γεράσιμο με έθιμα που διατηρούν οι κάτοικοι του νησιού εδώ και χρόνια.

Ο Άγιος Γεράσιμος, γνωστός για τα θαύματά του και την αφοσίωσή του στους φτωχούς και τους ασθενείς, έζησε τον 16ο αιώνα και έγινε σύμβολο της πνευματικότητας και της φιλανθρωπίας για την Κεφαλονιά.

Το σκήνωμά του, το οποίο παραμένει άφθαρτο, φυλάσσεται στο μοναστήρι που ίδρυσε στα Ομαλά, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για χιλιάδες προσκυνητές.

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Γερασίμου:

Βίντεο του χρήστη Themis DK στην πλατφόρμα του Tik Tok

Η λιτανεία που πραγματοποιείται κάθε 16 Αυγούστου, είναι αφιερωμένη στη μεταφορά του σκηνώματός του και ακολουθεί τη διαδρομή από το μοναστήρι μέχρι την περιοχή του πλάτανου, όπου ασκήτευσε ο Άγιος.

Κατά τη διάρκεια της πομπής, οι πιστοί ξαπλώνουν στο έδαφος, επιτρέποντας στην εικόνα και στο σκήνωμα του Αγίου να περάσει από πάνω τους. Αυτή η πράξη, που θεωρείται ιδιαίτερα πνευματική και θεραπευτική, αντικατοπτρίζει την πίστη και την αφοσίωση των ανθρώπων στη θαυματουργική δύναμη του πολιούχου.

Η μεταφορά του σκηνώματος του Αγίου Γεράσιμου:

Βίντεο από τον λογαριασμό Ourania στην πλατφόρμα του Tik Tok

Η λιτανεία του Αγίου Γερασίμου είναι αναμφισβήτητα ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά γεγονότα της Κεφαλονιάς, με χιλιάδες προσκυνητές να συρρέουν στο νησί κάθε χρόνο για να συμμετάσχουν στη γιορτή του πολιούχου.

Ο Ιερός Ναός του πολιούχου της Κεφαλονιάς:

Βίντεο του χρήστη Drone Vibes στην πλατφόρμα του Tik Tok