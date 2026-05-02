Η ανικανότητα διαχείρισης της ολυμπιακής κληρονομιάς δεν αποτελεί «προνόμιο» μόνο της κεντρικής διοίκησης, επεκτείνεται, με εξίσου ανησυχητικό τρόπο, και στην τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως στην περιφέρεια.

Στην Κεφαλονιά, και συγκεκριμένα στην περιοχή των Πρόννων, αποκαλύπτεται μια ακόμη θλιβερή πτυχή αυτής της πραγματικότητας, με ένα γήπεδο «φάντασμα».

Πρόκειται για αθλητική εγκατάσταση που κατασκευάστηκε το 2004 στο πλαίσιο του προγράμματος «Αθήνα 2004» στην περιοχή Τζαννάτα, με χρήματα των φορολογουμένων, με σκοπό να αποτελέσει έναν σύγχρονο χώρο άθλησης και ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας. Σήμερα, ωστόσο, η εικόνα του χώρου προκαλεί απογοήτευση και αγανάκτηση.

Το γήπεδο ποδοσφαίρου , στο οποίο προβλεπόταν, η δημιουργία στίβου με πλήρη ηλεκτροφώτιση παραμένει ανενεργό . Με κερκίδες που έχουν να φιλοξενήσουν θεατές πάνω από μια δεκαετία και αθλητές εξίσου, καταρρέει μέρα με τη μέρα.

Η στέγη βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, με εμφανή σημάδια επικείμενης κατάρρευσης, το εσωτερικό έχει λεηλατηθεί, ενώ ο περιβάλλον χώρος έχει μετατραπεί σε έναν άτυπο «νεκροταφείο» εγκαταλελειμμένων και κατεστραμμένων φορτηγών. Το άλλοτε φιλόδοξο έργο έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε βοσκότοπο.

Η απογοήτευση των κατοίκων είναι έντονη. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις τους για αποκατάσταση και επαναλειτουργία του γηπέδου και την ανακαίνιση του κτιριακού τμήματος, ο Δήμος Αργοστολίου εμφανίζεται αδρανής, επιλέγοντας τη σιωπή απέναντι σε ένα ζήτημα που αγγίζει άμεσα την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινωνίας.

Την ίδια ώρα, μια μικρή εστία ελπίδας φαίνεται να αναδύεται από τη νέα γενιά της περιοχής. Νέοι εξετάζουν το ενδεχόμενο επανασύστασης της παλιάς ποδοσφαιρικής ομάδας, του «Ηρακλή», επιχειρώντας να «ξυπνήσουν» τους αρμόδιους και να επαναφέρουν ζωή σε έναν χώρο που θα μπορούσε να λειτουργήσει όχι μόνο ως γήπεδο ποδοσφαίρου, αλλά ως ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο για όλη την ευρύτερη περιοχή και τους χιλιάδες επισκέπτες του καλοκαιριού.

Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει αμείλικτο. Πόσα ακόμη έργα θα πρέπει να εγκαταλειφθούν, για να αναγνωριστεί ότι η ευθύνη δεν είναι μόνο η δημιουργία υποδομών, αλλά κυρίως η διατήρηση και αξιοποίησή τους προς όφελος των δημοτών;