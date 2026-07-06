Νέα διάσταση δίνει το «Χαμόγελο του Παιδιού» στην υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων αθλητριών από προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά, ο οποίος έχει προφυλακιστεί.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» αποκαλύπτει ότι στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025 είχε δεχθεί καταγγελία μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056 από μητέρα ανήλικης αθλήτριας και για άλλα βίαια περιστατικά από τον ίδιο άνθρωπο.

Η μητέρα κατήγγειλε αρχικά τη σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών από τον προπονητή.

Ειδικότερα, μέσω της Εθνικής Γραμμής SOS 1056, η οποία λειτουργεί δωρεάν όλο το 24ωρο από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», η γυναίκα διασυνδέθηκε με την Αστυνομική Διεύθυνση του νησιού και ανέφερε όλα όσα γνώριζε.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, υπήρξαν καταγγελίες περί σωματικής βίας. Ο προπονητής στίβου φέρεται να χαστούκιζε τα παιδιά όταν δεν εκτελούσαν σωστά τις ασκήσεις τους και τους έκανε συχνά υποτιμητικά σχόλια.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

«Σε συνέχεια δημοσιευμάτων σχετικά με την προφυλάκιση προπονητή στην Κεφαλλονιά για σεξουαλική κακοποίηση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

Τέλη Δεκεμβρίου το 2025 ο Οργανισμός δέχτηκε κλήση στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 από μητέρα που κατήγγειλε σοβαρή σεξουαλική παρενόχληση της κόρης της αλλά και άλλων ανήλικων κοριτσιών από προπονητή στίβου στην Κεφαλονιά.

Αμέσως, μέσω της Εθνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS1056, η μητέρα διασυνδέθηκε με την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλονιάς, όπου ανώνυμα κατήγγειλε όσα γνώριζε και αφορούσαν τόσο στο παιδί της όσο και συναθλήτριες της κόρης της.

Τέλος, αναφέρθηκε ότι ο προπονητής ασκεί και σωματική βία στα παιδιά, σε μορφή σφαλιάρας αν δεν κάνουν σωστά μια άσκηση, ενώ τους κάνει συχνά υποτιμητικά σχόλια.

Πρόσθετα, η μητέρα ανάφερε ότι πριν καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, είχε απευθυνθεί στην αρμόδια Εισαγγελία ωστόσο δεν είχε προχωρήσει σε καταγγελία, καθώς της είχε ζητηθεί να καταθέσει επώνυμη καταγγελία, γεγονός που δεν επιθυμούσε για να προστατέψει την ιδιωτικότητα του δικού της παιδιού αλλά και των υπολοίπων.

Μήνες αργότερα «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 επισκέφθηκαν οι γονείς άλλου εμπλεκόμενου παιδιού στα περιστατικά κακοποίησης στην Κεφαλλονιά, ζητώντας κατευθύνσεις και υποστήριξη.

Το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς βάσει του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αυξάνονται οι κλήσεις και οι αναφορές στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056, οι οποίες αφορούν σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» για πολλοστή φορά καλεί κάθε παιδί και ενήλικα να καλέσει στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 ή ηλεκτρονικά στο CyberTipline Hellas https://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-thimata-vias:cyber-tipline/ δωρεάν, ανώνυμα, όλο το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο για να ζητήσει βοήθεια, να αναφέρει περιστατικού παιδιού που κινδυνεύει, να ζητήσει κατευθύνσεις».

Πηγή: Kefalonia Press