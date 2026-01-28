Στη σύλληψη ενός 52χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Αργοστολίου, το μεσημέρι της Δευτέρας (27/1), έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην Κεφαλονιά.

Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ – Τροχαίο με υλικές ζημιές

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε υλικές ζημιές. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε το Ι.Χ. αυτοκίνητό του υπό την επήρεια μέθης.

Σύλληψη, επιβολή προστίμου 2.090 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 7 χρόνια

Άμεσα ακολούθησε η σύλληψή του και οδηγήθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κεφαλληνίας, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκαν αυστηρές διοικητικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.090 ευρώ, καθώς και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα επτά ετών.

Το περιστατικό έρχεται να υπενθυμίσει τους σοβαρούς κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά και τη μηδενική ανοχή των Αρχών σε τέτοιου είδους παραβάσεις, που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές.

Πηγή: kefaloniamagazine