Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής νωρίς το πρωί του Σαββάτου 14/3 στην Κεφαλονιά, για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλειμματάς.

Το συμβάν έχει σημάνει «συναγερμό» στις αρχές του νησιού, ενώ δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για τον έλεγχο του πύρινου μετώπου από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στην περιοχή επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, καθώς και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 16ης ΕΜΟΔΕ, που δίνουν μάχη με τις φλόγες στο δύσβατο ανάγλυφο. Στο πλευρό τους βρίσκονται εθελοντές δασοπυρόσβεσης και υδροφόρες από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο να περιοριστεί η επέκταση της φωτιάς και να προστατευθούν οι γύρω εκτάσεις.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε κατοικημένες περιοχές, καθώς το πύρινο μέτωπο εντοπίζεται σε δασικό και χορτολιβαδικό περιβάλλον· ωστόσο οι δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα.