Η επιβίωση των περίπου 120 ημιάγριων αλόγων του Αίνου στην Κεφαλονιά βρίσκεται σε οριακό σημείο, καθώς λόγω έλλειψης νερού αναγκάζονται να κατεβαίνουν χαμηλότερα σε οικισμούς, οδικά δίκτυα και αγροτικές καλλιέργειες προς αναζήτηση τροφής.

Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει έντονες τριβές με τους ντόπιους, οι οποίοι βλέπουν τις περιουσίες τους να υφίστανται ζημιές, με αποτέλεσμα την εκδήλωση τραγικών περιστατικών, όπως η θανάτωση αλόγων με πυροβολισμούς. Για τα περιστατικά αυτά έχουν ήδη σχηματιστεί σχετικές δικογραφίες.

Απέναντι σε αυτή την έκρυθμη κατάσταση, το Φιλοζωικό Σωματείο «Αδέσποτα εν δράσει» υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης διαχείρισης του πληθυσμού. Η εκπρόσωπός του, Στάμω Αμπατιέλου, σημειώνει πως προτεραιότητα αποτελεί τόσο η προστασία των ζώων, όσο και η ασφάλεια των πολιτών, των περαστικών και των περιουσιών τους.

Τι δήλωσε η εκπρόσωπος του Σωματείου:

«Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να γίνει κάτι, να ελεγχθεί ο πληθυσμός, γιατί αυτή τη στιγμή μπαίνουν στις περιουσίες. Εμάς σαν φιλοζωικό σωματείο δε μας ενδιαφέρουν μόνο τα άλογα. Μας ενδιαφέρει και η ασφάλεια των ανθρώπων και των περιουσιών τους και των περαστικών, γιατί τα άλογα είναι μέσα στο δρόμο».

Βασισμένο σε επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το σωματείο έχει καταθέσει προτάσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση για ελεγχόμενη στείρωση, διαχείριση και δημιουργία ειδικού πάρκου φιλοξενίας.

«Εμείς την οργάνωση μπορούμε να την προσφέρουμε. Μπορούμε να οργανώσουμε ποιος, πού, πότε. Έχουμε βρει κάποια μέρη που θα μπορούσαν να κλειστούν οι επιβήτορες. Αυτά τα έχουμε. Δεν έχουμε την τεχνογνωσία. Ό,τι προγράμματα έχουμε καταθέσει και ό,τι πλάνα, το φιλοζωικό μας σωματείο προτίθεται να δουλέψει αμισθί», πρόσθεσε η κ. Αμπατιέλου.